Consiglio comunale di Altare, approvata variazione di bilancio

Nell'ultimo Consiglio comunale di Altare, in programma lo scorso 5 aprile, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione, necessaria in particolare per inserire i contributi ottenuti dal comune.

Tra i finanziamenti ottenuti vi sono: 33mila euro nell'ambito del bando GAL per il progetto MUV, percorsi museali; 3.300 euro di contributo regionale fondo per lo sviluppo della montagna, strade secondarie; 10mila euro di contributo BIM per l'anno 2024, interventi di relamping illuminazione pubblica; e 150mila euro nell'ambito del progetto RICREA Interreg Italia-Francia per la gestione sostenibile dei sistemi fluviali, lagunari e lacuali. Inoltre, sono stati destinati 10mila euro dal Pnrr per la digitalizzazione.

Dall'avanzo di bilancio 2023, sono stati stanziati 30mila euro per la manutenzione degli edifici comunali (scuole) e 200mila euro per i lavori di messa in sicurezza nel sito ex Savam, per il ripristino della viabilità.