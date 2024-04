Elezioni Albenga: Riccardo Tomatis ha inaugurato il point elettorale

“Il nostro obiettivo è proseguire il lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni e migliorare ancora di più questa città che in questi anni è cresciuta esponenzialmente sia dal punto di vista economico che turistico - ha detto Riccardo Tomatis - Lo slogan scelto per questa campagna elettorale Il futuro nasce da una storia parla sicuramente di quanto siamo riusciti a fare in questi 5 anni caratterizzati da difficoltà come il Covid e le conseguenze economiche dettate dalle guerre, ma soprattutto guarda al domani e a quanto ancora vogliamo fare per Albenga”.