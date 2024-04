Nascondevano hashish e cocaina in un negozio di ortofrutta, due arresti

I finanzieri del Comando Provinciale di Savona, nel corso di un'attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio del capoluogo, hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti il titolare di un negozio di ortofrutta e la sua convivente. I due sono stati trovati in possesso di circa 3 kg di hashish, oltre a un quantitativo di cocaina pari approssimativamente a 6 dosi.

I militari, dopo aver notato movimenti sospetti nelle adiacenze dell’attività commerciale in una via del centro della città, hanno avviato una specifica attività di osservazione, acquisendo chiare evidenze indiziarie in merito alla possibilità che il locale fosse utilizzato quale luogo di custodia del narcotico.

La perquisizione del negozio, effettuata con l’ausilio di un'unità cinofila, ha portato al rinvenimento di 5 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 500 grammi, e di circa 6 grammi di cocaina occultata all’interno di una cassaforte e avvolta in un sacchetto di caffè, nel vano tentativo di eludere il fiuto dei cani antidroga.

La successiva perquisizione condotta presso l’abitazione dei due soggetti ha permesso di rinvenire ulteriori 4 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 2,5 kg. Nel corso delle attività è stata, inoltre, rinvenuta una bilancia di precisione utilizzata per la suddivisione delle singole dosi.

In casa degli arrestati, oltre allo stupefacente, è stata rinvenuta e sequestrata, benché abilmente occultata, una considerevole somma di denaro contante pari a circa 7mila euro, verosimilmente, provento dell’attività illecita.

L’attività svolta si colloca nel quadro della costante azione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona volta al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della collettività e, in particolar modo, della salute dei soggetti più vulnerabili.