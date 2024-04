Scomparsa del farmacista Tommasi, la Croce Rossa di Vado: "Ci mancherai Sergio"

"Ciao, Tommasi! Non é facile scrivere questo post. Non é facile dire a tutti che non ci sei più".

Si apre così il messaggio di cordoglio della Croce Rossa di Vado Ligure per ricordare Sergio Tommasi, farmacista vadese scomparso nella giornata di ieri all'età di 55 anni all'interno della farmacia da lui gestita per anni a Rocchetta di Cairo.

"Sei stato collega e istruttore, ma soprattutto sei stato amico per tutti noi. Siamo senza parole, stretti stretti a Daniela e alle tue Chiara e Serena. Eri l’uomo del sorriso, delle soluzioni, del dialogo, davvero innamorato di Croce Rossa e concretamente hai sempre incarnato i Principi - proseguono - In CRI eri entrato come Obiettore di Coscienza nel 1995, poi sei diventato Volontario del Soccorso l’anno successivo.Eri nuotatore esperto: ti sei appassionato subito ai soccorsi speciali come OPSA e sei divenuto soccorritore acquatico della CRI proprio nei primissimi anni della costituzione dell'attività, il tuo brevetto é il numero 494 su oltre diecimila a livello nazionale".

"Hai partecipato al primo corso istruttori OPSA nel 1997 e sei diventato aiuto-istruttore, tra i primi, della Liguria contribuendo alla formazione di moltissimi OPSA e del gruppo OPSA locale di Vado Ligure e provinciale di Savona - continuano nel loro messaggio di ricordo - Hai partecipato assiduamente a tutte le attività di salvataggio in acqua della CRI contribuendo in maniera efficace e determinante allo sviluppo dell'attività sul territorio ed il contrasto all'annegamento attraverso la diffusione della conoscenza del nuoto. Negli anni sei diventato istruttore PSTI ora TSSA e istruttore Manovre Salvavita: hai formato tantissimi di noi Volontari, insegnandoci sempre ad operare saldi sul principio dell’umanità, attenti alla sicurezza e mantenendo pratica ed aggiornamenti continui per garantire sempre il soccorso migliore possibile".

"Potremmo scrivere un sacco di altre cose su di te: ricordi, aneddoti, turni assieme, storie, eventi. Ognuno di noi ne ha tantissimi e li porteremo tutti nel cuore. Ci mancherai, Sergio" concludono.