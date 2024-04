"Giornata del Mare e della cultura marina", l'11 aprile le celebrazioni a Savona con studenti e cittadinanza

Istituita nel 2017, la "Giornata del Mare e della cultura marina" invita ogni anno a riflettere sull’immenso, prezioso e delicato ecosistema marino al quale la città di Savona è legata indissolubilmente.

In occasione della ricorrenza, il prossimo giovedì 11 aprile la Marina Militare, il Comune e la Guardia Costiera provinciale hanno organizzato una serie di eventi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado con l'obbiettivo di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Il Pattugliatore Polivalente d’Altura “Francesco Morosini” sarà liberamente visitabile, oltre che dagli studenti anche dalla intera cittadinanza, senza prenotazione dalle 10,00 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 18,00 presso la banchina antistante il Palacrociere (i visitatori dovranno munirsi, per l’accesso a bordo, di documento di riconoscimento in corso di validità).

Nel pomeriggio la fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare si esibirà col suo ricco repertorio in Piazza Sisto IV a Savona, a partire dalle 16.30, sempre a favore degli studenti delle scuole e della cittadinanza.

Inoltre, sempre nella mattinata dell’11 aprile, sia a Savona che a Varazze, la Guardia Costiera ha organizzato alcuni momenti formativi legati al mare sempre a beneficio degli studenti delle scuole, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e della Lega Navale italiana.