Savona, la Polizia festeggia i 172 anni, il Questore Simone: "Il claim 'esserci sempre', riassume lo spirito della nostra missione"

“Festeggiamo oggi il 172° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. - ha detto il Questore di Savona Alessandra Simone - Oggi più che mai la Polizia di Stato si pone come autentico e solido presidio di sicurezza, necessario per rendere concreto il libero esercizio dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione ed assicurare le migliori condizioni di vivibilità, interfacciandosi quotidianamente con i bisogni della gente. E’ questo il nostro #essercisempre”.

I dati operativi della Polizia di Stato in provincia di Savona, per il periodo dall’11 marzo 2023 al 10 marzo 2024 sono più che positivi. Il dato complessivo delle persone controllate dagli Uffici della polizia di Stato in Provincia è di oltre 135.000 e 47.000 sono i veicoli controllati. Nell’ambito dell’Ordine e Sicurezza Pubblica sono state disposte 1258 ordinanze di gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica relativi le pubbliche manifestazioni sportive, turistiche, religiose e culturali. Per contrastare i fenomeni criminosi più diffusi come lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e l’immigrazione clandestina, sono stati disposti 243 servizi straordinari.