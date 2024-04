Concorso pubblico per 12 licenze taxi a Imperia, ecco come partecipare

E' indetto concorso pubblico per l’assegnazione fino a un massimo di numero 12 (dodici) licenze per l’esercizio del servizio taxi di cui 2 (due) licenze riservate all’espletamento dell’attività esclusivamente mediante veicolo appositamente attrezzato per l’accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria. Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 21/05/2024. Il bando integrale e il modello di partecipazione sono reperibili sul sito web del Comune di Imperia www.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Imperia tel. 0183/701598.