Carcare, gli ombrelli colorati decorano il centro storico. Il sindaco Mirri: "Porteranno un soffio di buonumore"

Il cuore di Carcare si tinge di una vivace allegria grazie a un'idea tanto semplice quanto geniale: una cascata di ombrelli colorati sospesi nel centro storico di via Garibaldi e via Castellani.

"Un omaggio alla rinascita, nonché un invito festoso alla primavera e all'estate che si avvicinano, e soprattutto, un'iniezione di spensieratezza nella vita quotidiana", commenta il sindaco Rodolfo Mirri.

"Con questa installazione vogliamo creare un'atmosfera magica e vivace che inviti residenti e visitatori a immergersi nel cuore pulsante di Carcare".

L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, vuole trasformare il centro storico in un vero e proprio spettacolo di colori, dando il via agli eventi che animeranno le stagioni più calde dell'anno.

"L'obiettivo è trasformare anche la più semplice passeggiata in un'esperienza piacevole e memorabile, sia per i turisti che per i cittadini locali", prosegue Mirri.

"Vogliamo che ogni passo per le vie del centro storico sia un sorriso, un momento di gioia condivisa. Questa installazione non è solo un'attrazione visiva, ma un messaggio di accoglienza e ospitalità per chiunque decida di visitare il nostro splendido paese".

Gli ombrelli colorati potranno essere ammirati e fotografati fino al mese di settembre. "Siamo sicuri che porteranno un soffio di buonumore", conclude Mirri.