Strangola la moglie uccidendola, in aula il marito: "Ho perso il controllo, mi sono pentito subito"

Q"Ho perso il controllo e non sono riuscito a capire che cosa ho fatto. Mi sono pentito subito". Così Selami Bodi, ha risposto, anche piangendo, davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Savona, alle domande del pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro e degli avvocati delle parti civili e suoi difensori, sull'omicidio della moglie Etleva Kanolja nella notte tra il 27 e 28 ottobre nella loro abitazione in via Corridoni nel quartiere di Villapiana a Savona.

La donna, mamma di quattro bambini dai 5 ai 13 anni, era stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Paolo ed era in coma dopo che Bodi, nell'impeto di un litigio si era scagliata contro di lei prendendola per il collo con tutte le sue forze.

Resosi conto che la donna non respirava piú aveva chiamato il 112 ed immediatamente sul posto era giunto il personale medico del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca.

La donna era stata rianimata per circa 50 minuti e dopo aver ripreso i sensi e iniziato a respirare autonomamente, era stata trasportata nel nosocomio savonese in condizioni critiche e dopo due giorni era deceduta.

Sul posto erano giunti anche i carabinieri che si erano resi conto che da subito la situazione appariva meritevole di approfondimenti investigativi, tanto da rendere necessario l’intervento sul posto del Sostituto Procuratore della Repubblica, che immediatamente aveva assunto la direzione delle indagini e del personale specializzato della Compagnia dei Carabinieri di Savona.

Bodi, difeso dall'avvocato Rosanna Rebagliati, nel corso della serata, dopo aver avuto una discussione per futili motivi con la donna, si era accorto che la stessa si era chiusa in camera da letto. Sentendola parlare al telefono con qualcuno, in preda alla gelosia, l’aveva aggredita e stretta con forza al collo, fino a quando la vittima aveva perso i sensi. Era stato proprio il marito quindi a richiedere l’intervento del personale medico, quando si era reso conto della gravità del suo gesto.

Gli investigatori, constatata la situazione non potevano fare altro che dichiarare l’uomo in arresto ed accompagnarlo negli uffici della Procura della Repubblica di Savona, dove era stato poi sentito dal Pm Ferro.

L'uomo in aula questa mattina ha ripercorso il terribile accaduto che a detta di Bodi non era legato ad un litigio (Etleva era da poco stata operata di appendicite).

"Mia moglie prima di andare a dormire si è chiusa in camera e io ero nel corridoio e stavo guardando un video nella sala, da un po' di minuti avevo sentito la sua voce di mia moglie al telefono io mi sono alzato e ho bussato alla porta. Poi mi ha aperto e le ho chiesto con chi era al telefono. Mia moglie ha fatto un espressione nel volto nel senso di non rispondermi - ha detto Bodi rispondendo alle domande del Pm. In seguito, poco dopo, quella sera era avvenuta l'aggressione - Nel momento in cui mi ero reso conto che a malapena respirava mi sono fermato non la volevo uccidere. Ho cercato di rianimarla con due massaggi cardiaci. Ho visto che non reagiva, che stava male, mi è preso il panico e ho dovuto chiamare il 118. Ho detto che c'era una ragazza che stava male e che era stata operata all'appendicite. Non vedevo l'ora che arrivavano, mi vergognavo. Non avevamo litigato, nel pomeriggio eravamo al pronto soccorso, abbiamo fatto un giro al mare e poi la spesa e siamo tornati a casa. Non aveva ragione per chiudersi a chiave, non aveva mai fatto un gesto del genere".

Etleva lamentava il fatto che il marito fosse geloso e che spesso la picchiava. In una riunione in Albania alla presenza delle due famiglie e dell'Imam (non rintracciabile in questo momento per testimoniare), Bodi, tornato da La Mecca si sarebbe scusato e sono poi tornati in Italia.

"Capitava di litigare. Lei voleva stare più dai suoi genitori. Non è mai successo una cosa del genere, non l'ho mai picchiata mia moglie. Anche se la sgridavo era senza cattiveria - ha proseguito l'imputato sempre rispondendo alle domande del Pubblico Ministero che gli ha anche chiesto se lui le controllava il telefono - Sì, guardavo il suo cellulare, per quale motivo non dovevo guardarlo?".

Al centro dell'esame dell'imputato anche alcuni messaggi minacciosi mandati dall'uomo alla moglie e i tre link di video di Youtube inviati a lui in lingua albanese con preghiere e monologhi con al centro argomenti su "come può essere un buon marito nella religione musulmana, di rispettare la moglie e non umiliarla" e su "come trattare bene tua moglie",

"Ero arrabbiato, non l'avrei picchiata. Non ho aperto i video che mi aveva mandato, parlavano che bisogna trattare bene la donna, che non bisogna picchiarla in presenza dei bambini" ha continuato.

A testimoniare anche la cugina di Bodi, per anni vicina di casa della coppia.

"Non vedevo niente di strano, tutto normale, avevo anche un'amicizia con lei, avevamo un bel rapporto. È sempre stato bravo, non lo hai mai visto sgridare nè i bambini nè Etleva - specifica raccontando poi anche la sera dello strangolamento - Non ho sentito nulla. Sono entrata in casa e ho visto poi Etleva per terra e la stavano rianimando. Mio cugino mi ha detto che la voleva solo spaventare che non voleva farle del male".