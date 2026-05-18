42enne cade dal quarto piano, è ricoverata in Rianimazione: non sarebbe in pericolo di vita

È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, la 42enne caduta ieri dal quarto piano nel cortile condominiale tra via Torino e via Ceva.

La donna che è stata operata con urgenza non sarebbe in pericolo di vita.

La 42enne secondo quanto ricostruito era sul balcone della sua abitazione e mentre stava ritirando o stendendo i panni, molto probabimente a causa di un incidente domestico, è caduta nel vuoto. Solo per un miracolo è ancora in vita.

A soccorrerla subito nell'area condominiale nel quartiere di Villapiana è stato un vicino di casa che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sono così intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Oro di Albissola Marina che ha trasportato la donna nel nosocomio pietrese.

Sono in corso gli accertamenti della polizia.