Savona, passeggiata a mare, lo spazio degli ex Solimano come deposito dei materiali per il cantiere

E' previsto nelle prossime settimane l'avvio dei cantieri per la passeggiata a mare di via Nizza e la ditta incaricata ha bisogno di spazi dove sistemare temporaneamente i materiali per i lavori.

Per questo motivo Palazzo Sisto ha chiesto la concessione di uno spazio degli ex cantieri Solimano affacciati sulla spiaggia, che Fresia darà in comodato gratuito, con carattere modale.

Si tratta di un'area di circa 2.000 metri quadrati all'interno degli ex cantieri Solimano, per il periodo che va dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino al 31 marzo 2025, e rinnovabile d'intesa tra le parti.

Il Comune dovrà pulire e rimuovere la vegetazione che ostacola lo sfruttamento dell'area in sicurezza; fare delle recinzioni per chiudere i varchi di accesso ai fabbricati e mantenere le attuali recinzioni delle aree su tutta la lunghezza del fronte mare.

La passerella sulla spiaggia sarà realizzata in quattro tratti dell'arenile di via Nizza: tra gli ex bagni la Playa e la Was di Zinola, per una lunghezza di 180 metri; per 253 metri tra il rio Quattro Stagioni e il rio Molinero; la terza parte tra il rio San Cristoforo e i bagni Corsaro, per 345 metri e tra i bagni Sant'Antonio e i bagni Umberto, per una lunghezza di 49 metri su palo e 67 su calcestruzzo.