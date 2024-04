Luciano Stazi è il Segretario cittadino di Savona per il partito di Forza Italia

Luciano Stazi è il Segretario cittadino di Savona per Forza Italia. Imprenditore e responsabile di un centro medico, è quel che si dice una "new entry" del panorama politico del territorio

."Sono neofita in politica e mi sono avvicinato a Forza Italia per i valori che questo partito rappresenta - ha dichiarato Stazi - ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia in me, nell' affidarmi questo incarico per la città di Savona. Mi ripropongo di lavorare intensamente per il bene di Savona e per affermare il ruolo di Forza Italia nella mia Città".

Lo slogan del partito fondato da Silvio Berlusconi è "la provincia di Savona prima di tutto" e proprio sulla città capoluogo punta molto Forza Italia per aprire a nuovi tesserati e ampliare la propria influenza sul territorio.