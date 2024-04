Ex Savam, predisposto il cantiere per la messa in sicurezza del forno San Rocco

"Giovedì 11 aprile è stato predisposto il cantiere per procedere, nei prossimi giorni, con l'ultima fase dei lavori sul forno San Rocco". Il comune di Altare fa il punto della situazione in merito alla messa in sicurezza dell'area ex Savam.

"Sono stati inoltre sostituiti i New Jersey collocati in via Cesio per consentire il transito pedonale, a seguito del montaggio di una mantovana. Mentre in via XXV Aprile è stata ridotta l'area di interdizione al traffico".

"Un ulteriore piccolo passo verso l'apertura definitiva e il ripristino della viabilità", concludono dal comune altarese.