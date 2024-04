La Casa del Gelato di Albenga ancora sulla Guida delle Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso

Roberto Galligani, con la sua Casa del Gelato di Albenga, per il settimo anno consecutivo ottiene i “Due Coni nella prestigiosa Guida delle Gelaterie d’Italia 2024 del Gambero Rosso. La pubblicazione è il testo di riferimento per la categoria, paragonabile alla guida Michelin per la ristorazione

“Nonostante ‘festeggiamo’ 35 anni di attività, ho imparato a non dare nulla per scontato e mi fa molto piacere per il settimo anno consecutivo ottenere i ‘Due Coni’ dalla rinomata guida”, afferma Galligani, giustamente orgoglioso del reiterato successo.

Sulla pubblicazione, particolarmente apprezzata dai golosi di tutta Italia si legge: “Roberto Galligani lavora sodo ogni giorno, attento alla qualità e alla stagionalità delle materie prime, per garantire ai suoi clienti un prodotto equilibrato, sano, ben fatto e soprattutto goloso. E ci riesce pienamente. Tanti i gusti a disposizione: per annunciare l'autunno zucca e amaretti, castagna o il sorbetto ai cachi del territorio; da non perdere anche cioccolato, bacio e il pistacchio, forse vera eccellenza del locale. Non mancano neppure i gusti alla frutta che seguono le stagioni e soprattutto gli accostamenti accattivanti creati dal maestro come noce e albicocca con confettura di albicocca e crumble di noce o la cheesecake al pistacchio siciliano”.

Roberto Galligani, storico titolare e gelatiere della Casa del Gelato di Albenga, aveva già ottenuto i “Due Coni” nei 6 anni precedenti, annoverando così l’attività tra le 400 eccellenti sulla Guida alle Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso.