Allestire un ufficio: cosa ti serve

Stai pensando di allestire un ufficio da zero, o sei in procinto di rinnovarlo completamente? Questo articolo allora ti sarà davvero molto utile, visto che abbiamo deciso di elencare tutto ciò che in un ufficio moderno e efficiente non dovrebbe mancare. Per organizzare al meglio il lavoro è importante gestire tutto nei minimi dettagli, dall’arredamento agli accessori da avere costantemente a disposizione.

Iniziare dall’arredamento

Il primo passo da fare è sicuramente quello di scegliere l’arredamento. In un ufficio dovrebbero esserci abbastanza scrivanie per tutti i dipendenti, magari cercando di avere a disposizione anche qualche spazio in più per quelle occasioni particolari, come ad esempio nel caso in cui chi di solito è in smart-working debba essere presente in ufficio.

Prese di ogni tipo

Ogni scrivania deve essere attrezzata per l’uso di dispositivi elettronici. Per questo su ogni postazione vanno posizionate delle prese per la corrente elettrica, a cui si può collegare il computer, il caricatore del tablet e dello smartphone e molto altro. Per ogni scrivania è preferibile inserire più prese, dotandole anche di una prolunga da usare all’occorrenza.

Inoltre oltre alle classiche prese elettriche si possono inserire delle prese USB, a cui collegare direttamente i cavi per la ricarica dei dispositivi elettronici.

L’importanza delle stampanti

Se da un lato è vero che oggi si tende a usare molto meno la carta negli uffici, optando per i supporti digitali, non va comunque dimenticato che spesso ci sono documenti che devono essere assolutamente stampati.

Per questo ti consigliamo di acquistare diverse stampanti, da tenere costantemente collegate ad una rete locale di tipo wireless. In questo modo i dipendenti possono inviare i documenti da stampare direttamente alla stampante, usando il computer o il proprio smartphone.

In più tieni da parte una buona scorta di cartucce, e controlla regolarmente che non siano terminate. In questo modo non si rischierà di non poter più stampare a causa della mancanza di cartucce.

Gli oggetti che non possono mancare

Ci sono oggetti che fanno parte del mondo analogico che in un ufficio dovrebbero essere costantemente presenti. Su ogni scrivania dovrebbe esserci un buon assortimento di penne, da usare per prendere appunti o per far firmare dei documenti ai propri clienti. Lo stesso vale per matite ed evidenziatori.

Inoltre ogni dipendente dovrebbe avere a disposizione un taccuino su cui prendere delle note o segnare degli appuntamenti da ricordare, e un blocco di post-it. I post-it sono molto utili sia per segnare degli appunti rapidi, sia per lasciare dei messaggi sulla scrivania dei propri colleghi.

Infine non dimenticare di acquistare dei raccoglitori per documenti, così da tenere in archivio la versione cartacea di quelli che sono i dati più importanti.