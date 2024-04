Alassio, due studenti del Don Bosco si qualificano alle semifinali di matematica all'Università di Genova

Il 21 marzo scorso si sono tenute, in tutta Italia, le gare eliminatorie individuali di matematica, denominate Kangourou: una serie di problemi a risposta chiusa da risolvere in 75 minuti. Kangourou Italia rappresenta nel nostro Paese l’Associazione Internazionale Kangourou sans frontières, che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base.

L'Associazione, nel rispetto del protocollo internazionale e in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano, organizza annualmente in Italia dal 1999 il gioco-concorso nazionale Kangourou della Matematica riservato a studenti di Istituti scolastici non universitari dalla seconda elementare in su.

Per il Don Bosco di Alassio hanno partecipato 15 studenti, vincitori di una preselezione interna, e tra essi, due ragazzi sono stati selezionati per le semifinali presso l'Università di Genova. Si tratta di Lorenzo Noceti, di 2^ media e di Lorenzo Casanova di 3^media."I nostri complimenti – spiega l'isisuto scolastico - vanno a tutti i partecipanti, che si sono preparati con serietà e hanno affrontato con intelligenza la prova".