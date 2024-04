Alassio, la masterclass degli alunni dell’Alberghiero chiude il Festival della Cucina con Fiori 2024 (FOTO)

Si è conclusa questa mattina l’edizione record della manifestazione dedicata ai fiori eduli in cucina. Quattro giorni emozionanti e con una grandissima partecipazione di pubblico e con una chiusura dedicata ai ragazzi dell'istituto alberghiero coinvolti in una masterclass stellare.

La giornata, aperta anche al pubblico di chef e appassionati, è iniziata con le relazioni tecniche di Andrea Copettta del Crea, Silvia Parodi di tastee.it e del direttore del festival Claudio Porchia, che successivamente ha condotto simpaticamente l'incontro con i tre importanti chef componenti di EuroToques: Giorgio Servetto, responsabile regionale e stella verde e rossa Michelin, Giovanni Porretto , consigliere nazionale e Enrico Derflingher presidente.

Sono stati affrontati temi cruciali, come la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel settore della ristorazione, l’impegno di EuroToques per difendere il Made in Italy della cucina italiana nel mondo, sottolineando l'importanza di un approccio attento all'ambiente ed alla salute.

Sollecitati dal conduttore i tre chef hanno descritto anche i fiori più amati e utilizzati in cucina: Il Nasturzio per Servetto e Derflingher e la Borragine per Porretto.

Un momento emozionante è stato quando i ragazzi hanno ricordato la loro precedente esperienza con i rappresentanti di Eurotoques in Spagna a Vigo.

Il professor Fabio Macheda, infine ha presentato il progetto dei menù emozionali, che saranno inaugurati il prossimo giovedì 18 aprile e ha ringraziato tutti i partecipanti all’incontro. Un ringraziamento particolare per il direttore del Festival, evento che si è confermato anche quest'anno un'occasione preziosa per i ragazzi di acquisire nuove competenze e conoscenze.