Il Cpr non si farà ad Albenga, il ministero ha deciso: sarà a Diano Castello

Lo aveva anticipato il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis a pochi giorni dal suo insediamento lo scorso gennaio e così è stato: il Cpr della Liguria non si farà ad Albenga. Ora si sa anche dove verrà realizzato: il ministero ha deciso che sarà all’ex caserma Camandone di Diano Castello.

“Ribadendo il fatto che dal punto di vista umano sono inaccettabili ovunque, non posso che esprimere soddisfazione per Albenga, tenuto conto che ci siamo attivati immediatamente da un punto di vista tecnico giuridico per evidenziare l'assoluta inadeguatezza dell'ex caserma Piave che deve invece diventare luogo di valorizzazione turistica”. Lo ha affermato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis non appena ha appreso la notizia.

L’apertura di un Centro di Permanenza e Rimpatrio (Cpr) sul territorio di Albenga aveva riscontrato fin da subito un secco “no” da parte di Amministrazione comunale, forze politiche e cittadini.

Dopo che, negli ultimi mesi del 2023, era emersa l’intenzione, da parte del Governo, di realizzare un Cpr in Liguria e, tra le ipotesi vagliate c’era anche quella dell’ex caserma Piave di Albenga, dove lo scorso 26 ottobre era stato effettuato un sopralluogo da parte di tecnici del Ministero della Difesa, il Comune di Albenga si era immediatamente mobilitato per esprimere, in modo chiaro e deciso, le ragioni del proprio dissenso conferendo, tra le altre cose, incarico a un legale per seguire Albenga in questa vicenda e attraverso la formulazione, da parte del sindaco Riccardo Tomatis, della richiesta di accesso agli atti per inserirsi nell’ambito dell’eventuale procedimento amministrativo che si potrebbe instaurare.

La notizia della realizzazione del Cpr a Diano Castello è stata diffusa attraverso una nota dal Comitato per il No al Cpr alla Camandone, creato da tutti i Comuni del golfo dianese. Secondo quanto appreso, il comitato è stato ricevuto questa mattina dal Prefetto di Imperia che ha ufficializzato la scelta adottata dal ministero dell'Interno.