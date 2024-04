Piaggio Aerospace non interessa a Leonardo, il commissario Nicastro: “Basta, queste dichiarazioni disturbano”

"Piaggio Aerospace non ci riguarda, non riguarda Leonardo. Non possiamo permettercelo ed è una cosa fuori dal nostro portafoglio prodotti". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani, rispondendo ai giornalisti a margine del convegno organizzato a Genova dalla Uilm 'Il futuro dell'industria della difesa ligure fra sfide geopolitiche, innovazione e transizione green e digitale”. A chiedere un coinvolgimento di Leonardo nel salvataggio dell'azienda aeronautica con stabilimenti a Genova e Villanova d'Albenga era stato anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Dura la replica di uno dei tre commissari di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro. "Basta, abbiamo capito che Roberto Cingolani non è interessato a Piaggio Aerospace. Ripetere non serve a nulla: queste dichiarazioni ci stanno disturbando, ogni volta che stiamo per finire un'asta c'è questo tipo di dichiarazione. Non vorrei che diventasse una turbativa. L'avete chiesto voi giornalisti? va bene, ma si può anche non rispondere".

Carmelo Cosentino, uno degli altri commissari di Piaggio Aerospace, ha poi spostato il focus sul fatto che l’azienda è sana, vitale, “ha una grande validità tecnologica e di prospettiva futura. È un'azienda che può interessare a gruppi seri e che siano in grado di fare un investimento. Non è un'azienda decotta e affermazioni libere, senza significato, possono creare una turbativa d'asta".