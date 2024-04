Varazze in lutto per la scomparsa di Giuseppe "Totò" Badano

Lutto a Varazze per la scomparsa, all'età di 96 anni, di Giuseppe Badano.

Conosciuto da tutti come "Totò", è stato uno dei migliori artigiani nel campo della falegnameria, la cui abilità e padronanza di idee innovative lo aveva portato, dopo varie esperienze, a costruire una delle più importanti e attrezzate palestre di Varazze, dove la figlia Giovanna, nota danzatrice classica, ha dato il via a quella che negli anni diventerà la scuola oggi conosciuta e apprezzata in tutta Italia e anche all'estero come "Danzastudio Varazze".

Badano, con la sua versatilità costruttiva, passò quindi alla realizzazione di un palco smontabile per le esibizioni esterne delle allieve/i, disponibile anche per altre manifestazioni di carattere culturale e divulgativo.

Un lavoro di vero cesellatore del legno, il suo, quasi in simbiosi con la materia trattata e amata, di cui ne hanno goduto i molti ai quali confezionava mobili per arredo, oltre ad interni e scaffali per esercizi commerciali.Il funerale verrà celebrato oggi, lunedì 15 aprile, alle 11:00, nell'oratorio in piazza San Bartolomeo.