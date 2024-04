Futura Quiliano con il candidato Fersini si presenta: "Una lista che ha come obiettivo il cambiamento" (FOTO E VIDEO)

TQuesta sera il candidato sindaco Rodolfo Fersini ha presentato i candidati che compongono la lista di Futura Quiliano.

"L'obiettivo del movimento, è quello di migliorare le prospettive di Quiliano, rendendola una comunità più inclusiva, solidale e moderna. L'implementazione dei servizi comunali accessibili a tutti e sensibili alle esigenze dei cittadini - spiega Fersini - Dunque una nuova Amministrazione comunale che sì impegnerà a rigenerare l'ambiente economico e sociale del territorio di Quiliano, il quale, più che mai, necessita di un nuovo slancio con il contributo di tutti e in particolare dei tanti giovani che si stanno rendendo disponibili".

"Siamo di nuovo qui dopo 5 anni perché riteniamo che il Comune di Quiliano abbia la necessità di avere la possibilità di avere un rinnovamento sulla dirigenza comunale - continua il candidato alla carica di primo cittadino - La lista è una lista completamente rinnovata, non c'è nessuno dei candidati che erano presenti la volta scorsa, è composta da molti giovani, da persone che provengono dal territorio, dalla società civile e ha come obiettivo il cambiamento. Quindi la campagna elettorale sarà indirizzata sul cambiamento".

"Vogliamo ristabilire un contatto vero con i cittadini specialmente quelli delle frazioni e delle borgate, vogliamo riappropriarci di un senso di comunità che faccia crescere e vogliamo ringiovanire la politica - puntualizza - la politica può essere una cosa bella, può essere una cosa fatta con entusiasmo, con passione e per questo ci vuole anche un ricambio generazionale".

Centrale anche l'opposizione al progetto sul posizionamento del rigassificatore con il tracciato a terra che prevede proprio il coinvolgimento del territorio quilianese.

"Spero di avere l'opportunità di chiarire che questo è un tema trasversale, è un tema sul quale siamo tutti contrari, sul quale come consiglio comunale come capogruppo di minoranza abbiamo scritto le delibere a quattro mani, le abbiamo firmate tutte, le abbiamo votate tutte all'unanimità, quindi questo è un tema dove tutti quanti siamo contrari. Siamo contrari sia per le opere a mare e per le opere a terra" conclude Rodolfo Fersini.

I candidati della lista Futura Quiliano:

Alice Rebagliati, 40 anni, laureata in Tecniche erboriste, lavora presso la farmacia Saettone;

Angela Cascio, 58 anni, laureata in Pedagogia, dirigente scolastica;

Cristiana Giusto, 55 anni, Ingegnere Meccanico, lavora presso Ansaldo Energia;

Francesca Farulla, 29 anni, laureata in scienze infermieristiche, infermiera;

Paola Pezzica, 32 anni, laurea magistrale in Servizio sociale e Politiche sociali, assistente sociale;

Raffaella Piotto, 46 anni diploma Liceo Artistico, imprenditrice;

Alberto Ferrando, 60, laurea in Matematica, insegnante;

Alberto Negro, 38 anni, laurea ìn Giurisprudenza, avvocato;

Daniele Schinca, 38 anni, Geometra, è responsabile in una azienda del settore igiene ambientale;

Rodolfo Geido, 25 anni, diploma Liceo Artistico, lavora presso una azienda di logistica portuale;

Simone Garbarino, 29 anni, Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, Pedagogista;

Paolo Veirana, 57 anni, diploma Liceo Artistico, grafico e impaginatore, impiegato in una casa editrice.