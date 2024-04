Finale, cambiano le tribune del "Borel": demolite quelle in cemento, al loro posto una struttura amovibile

300mila euro per demolire le attuali tribune in cemento armato dichiarate in larga parte inagibili e tornare quindi a rendere accessibile il campo sportivo "Felice Borel" a più delle attuali 100 circa persone.

Questa l'ultima novità emersa in questi giorni per l'impianto che dal 2016, ossia con la promozione della società di calcio locale in Serie D e le conseguenti verifiche eseguite dagli enti preposti, ha visto limitazioni proprio per la tenuta delle tribune lato monte.