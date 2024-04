Il Ministro al Governatore Toti: “Nessuna decisione al momento sul Cpr a Diano Castello”

Colloquio telefonico tra il presidente della Regione e il ministro dell’Interno in relazione alla possibile realizzazione di un Cpr a Diano Castello, nell’imperiese.

Il Ministro ha riferito al governatore Toti che, quella di Diano Castello rimane, come già noto, una delle ipotesi allo studio: il ministero non ha ancora preso nessuna decisione in proposito e in ogni caso ogni scelta sarà preventivamente valutata e comunicata con la Regione.

Il ministro ha confermato al presidente Toti che l’ipotesi è ancora in fase embrionale di valutazione e ci sarà modo di approfondire ogni aspetto nei prossimi mesi. Pertanto, ogni voce circa una scelta già effettuata dal ministero è al momento priva di qualsiasi fondamento.

Rimane quindi aperta anche la possibilità che venga realizzato ad Albenga?