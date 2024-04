Investire nella salute vocale per un dialogo senza confini

In occasione della Giornata mondiale della voce, che si celebra ogni 16 aprile, la Commissione di albo dei Logopedisti dell’Ordine TSRM e PSTRP di Genova, Imperia e Savona, si unisce al coro internazionale per sottolineare l'importanza cruciale della voce come strumento fondamentale di comunicazione umana.

Istituita nel 1999 dall'American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (AAO-HNS), questa giornata non solo celebra la voce umana ma si impegna anche a promuovere la salute vocale in tutto il mondo.

La voce va oltre il semplice suono. È un veicolo di emozione, un'espressione artistica e il fulcro della comunicazione umana. Tuttavia, nonostante il suo ruolo fondamentale, spesso la sua importanza viene sottovalutata. È quindi cruciale aumentare la consapevolezza riguardo alla salute vocale per garantire il benessere di tutti.

A Genova, in collaborazione con l'Asl 3 genovese, la Commissione di albo dei Logopedisti dell’Ordine delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Genova, Imperia e Savona ha organizzato un workshop dal titolo “Diamo voce al benessere e benessere alla voce” all'interno del progetto WHP per la promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Per aiutare a preservare e migliorare la salute vocale, i professionisti sanitari della Commissione di albo dei Logopedisti fornisce alcuni consigli pratici e risponde alle domande frequenti: Come posso prendere cura della mia voce? Adotta abitudini sane come idratarti regolarmente, evitare il fumo, mantenere posture corrette e non sforzare eccessivamente la voce. Quali sono le condizioni patologiche più comuni? La disfonia è una delle problematiche più frequenti, causata da patologie congenite o acquisite, oltre all'abuso vocale. Quando consultare uno specialista? Rivolgiti a uno specialista se la disfonia persiste nel tempo o se noti cambiamenti significativi nella tua voce.

Ci sono esercizi utili? Sì, esistono esercizi di rilassamento, respirazione e vocalizzi che possono aiutare a mantenere la salute vocale. È consigliabile consultare un professionista per esercizi più specifici.

La voce è un tesoro da preservare e valorizzare. Investire nella cura della propria voce significa investire nel proprio benessere e nella capacità di comunicare con il mondo che ci circonda. La Commissione di albo dei Logopedisti dell'Ordine TSRM e PSTRP di Genova, Imperia e Savona sottolinea l'importanza di adottare pratiche sane e di consultare un professionista per preservare questo prezioso strumento di comunicazione.