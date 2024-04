Savona, con l'iniziativa "Bottom Up" il gruppo Zinoa22 potrà progettare una piazza per il quartiere

La prima edizione di Bottom Up! Savona, iniziativa di progettazione di spazi per la comunità, è stata vinta da un'idea della comunità di Zinola. Il gruppo Zinoa22 ha partecipato al bando proponendo di trasformare lo spazio adiacente alla Società Fratellanza zinolese in una piazza.

Ora un architetto li aiuterà a realizzare il progetto, mentre un corso di formazione fornirà ai partecipanti conoscenze e strumenti utili per metterlo in pratica. Secondo si è classificato un gruppo di Lavagnola, con la proposta di valorizzare la piazza della Sms e terzo Marmorassi che ha proposto di riqualificare quello che era un campo da bocce per fare un patto di collaborazione con il Comune e farne uno spazio verde aperto al pubblico. Il progetto vincitore riguarda invece uno spazio quadrato che diventa piazza, si fa luogo d'incontro e di socializzazione per la gente del quartiere. Ad avanzarla è stata la comunità di Zinola (Zinoa 22), rappresentata dalla Fratellanza Zinolese 1893 APS.

Lo spazio individuato dai partecipanti è un’area adiacente alla società Fratellanza Zinolese. Al gruppo selezionato sarà affiancato un architetto (o un collettivo di architetti) che verrà selezionato attraverso la seconda call pubblica.

"Siamo molto contenti per questo tipo di partecipazione – spiega l'assessore ai Quartieri Gabriella Branca – sia per il numero dei progetti presentati sia per la loro qualità. Sono progetti creati dalla comunità e voluti per la comunità per la valorizzazione di spazi cittadini. I progetti ci sono piaciuti tutti e la commissione giudicatrice ha dovuto fare una scelta ma ci piacerebbe trovare il modo di portare avnati anche gli altri progetti classificati".

I membri della comunità selezionata e l'architetto parteciperanno insieme a un percorso formativo dedicato, incentrato sui temi, principi e funzionamenti della rigenerazione urbana, dello storytelling, del crowdfunding e dell'utilizzo dei social network.