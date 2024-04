Savona, passeggiata a mare di via Nizza: nei prossimi giorni la conferenza dei servizi per fare partire i cantieri entro maggio

Recentemente il Comune ha ottenuto la concessione di uno spazio degli ex cantieri Solimano affacciati sulla spiaggia, che il proprietario Fresia darà in comodato gratuito, dove tenere macchinari e materiali per i lavori. Nei prossimi giorni è prevista l'ultima conferenza dei servizi che potrà dare il via ai lavori.

La passerella sarà realizzata in quattro tratti: tra gli ex bagni la Playa e la Was di Zinola, per una lunghezza di 180 metri; per 253 metri tra il rio Quattro Stagioni e il rio Molinero; la terza parte tra il rio San Cristoforo e i bagni Corsaro, per 345 metri e tra i bagni Sant'Antonio e i bagni Umberto, per una lunghezza di 49 metri su palo e 67 su calcestruzzo.