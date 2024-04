Albenga 2024, prosegue il percorso de "La giunta in tour" della lista Tomatis: il 18 aprile l'incontro a Leca

Continua il viaggio de “La giunta in tour”, promosso dalla lista Tomatis Sindaco per le elezioni comunali di Albenga, che domani alle toccherà la frazione di Leca.

"Dopo il bellissimo e arricchente incontro di Bastia della scorsa settimana - spiegano dalla lista, espressione dell'Amministrazione uscente - siamo pronti e carichi per raccogliere ulteriori suggerimenti e proposte. In questi anni abbiamo lavorato tanto per migliorare la nostra città in tutte le sue componenti. Le frazioni sono fondamentali nel processo di crescita, che ha visto e continuerà a vedere Albenga".

"Vi invitiamo a percorrere con noi questo viaggio, che domani (giovedì 18 aprile) alle ore 21 presso le opere parrocchiali vedrà i cittadini di Leca come protagonisti" concludono.