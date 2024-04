"Vivere Vado" sfiderà Gilardi, riserbo sul nome del candidato. Guelfi: "Vogliamo vincere, puntiamo alla discontinuità"

"Abbiamo cominciato già la campagna elettorale con incontri pubblici (sul decoro urbano, le discariche, la viabilità e la relazione città e porto. ndr) e contiamo di vincere le elezioni. Vivere Vado non vuole fare una lista di bandiera, l'intenzione è la discontinuità per tutto quello che abbiamo detto e fatto in questi 5 anni. Ci siamo distinti per la critiche alla passata amministrazione che non era solo Giuliano ma anche Gilardi" ha detto la portavoce dell'associazione Franca Guelfi, già capogruppo di Memoria e Futuro.