Andora 2024, Emanuele Prudente annuncia il suo appoggio a Mauro Demichelis

Emanuele Prudente ha annunciato il suo appoggio a Mauro Demichelis e la sua candidatura nella lista "Demichelis Sindaco".

"Sono onorato di poter annunciare il mio sostegno a Mauro Demichelis e di fare parte della lista 'Demichelis Sindaco' per le elezioni comunali che si svolgeranno l'8 e 9 giugno". Prudente, 35 anni, imprenditore, è titolare di un noto negozio di abbigliamento in centro e impegnato anche nel settore dell'intrattenimento, spiega così i suoi obiettivi e motivazioni.

"È mio desiderio mettere a servizio di Andora, la mia esperienza di commerciante e imprenditore. Sono consapevole che la nostra magnifica cittadina ha molteplici attrattive, turistiche, storiche e ambientali. Molte potenzialità le ha espresse e altre sono da sviluppare ulteriormente soprattutto per renderla più accogliente per i turisti, ancora più vivibile per i cittadini che la amano e in particolar modo più a misura anche dei giovani".

"L'ascolto costante della collettività che ha caratterizzato l'amministrazione Demichelis in questi anni, la volontà di valorizzare Andora e di aprire sempre di più il comune ai cittadini, mi motiva a impegnarmi su ulteriori progetti che aumentino l' attrattività turistica di Andora, la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche, dei luoghi storici unici e delle attrazioni balneari oltre che i servizi per accontentare sempre al meglio i turisti".

"Credo che la squadra di Mauro Demichelis in questi anni, sia sempre stata disponibile nell'accogliere i consigli di ogni cittadino e nell'aiutare tutti nel migliore dei modi. Sono onorato, quindi, di poter far parte di questo gruppo impegnato a favorire sempre la maggiore crescita di questa splendida cittadina. Continuiamo insieme dalla parte giusta!", conclude Prudente.