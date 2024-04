A Finale Ligure una serata di teatro e solidarietà con la Caritas

L'opera descrive l'Inferno come un insieme di cattivi rapporti: l'egoismo umano, l'individualismo, il timore del giudizio altrui, l'odio. Relazioni avvelenate che fanno dire a uno dei protagonisti che "L'Inferno sono gli altri". Per contrapposizione il progetto della Caritas offre un'occasione di relazione e accoglienza solidale che si prende cura delle persone, promuovendo una via di accesso e migrazione sicura e legale verso l'Italia, in questo caso di famiglie provenienti dall'Afghanistan e transitate attraverso il Pakistan, ospitandole e supportandole nelle parrocchie o con l’aiuto di famiglie.