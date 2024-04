Varigotti, pomeriggio musicale con il Maestro Nicholas Tagliatini

Domenica 21 aprile, alle ore 16, presso il Centro Fontana a Varigotti, in via Aurelia 233, si terrà l'ormai consueto incontro che l'Accademia Musicale del Finale offre per la rassegna 'Guida all'Ascolto'.

Il Maestro Nicholas Tagliatini, attraverso registrazioni e filmati, ci condurrà alla scoperta de 'La Gazza Ladra' di Gioachino Rossini, opera semiseria portata in scena per la prima volta il 31 maggio 1817.

Ascolteremo, tra le altre arie, anche la famosa ouverture, ripresa in tempi più recenti come colonna sonora dal regista Kubrick per il film 'L'Arancia Meccanica'. L'entrata è libera, gratuita ad offerta libera.