"Noi per Savona", Daniela Pongiglione: "Come cittadini sentiamo il dovere di partecipare al dibattito politico"

Una foto della bacheca e di alcuni amici di "Noi per Savona", associazione che continua a seguire le vicende della Città e del Territorio.

A renderla pubblica per conto proprio dell'associazione è Daniela Pongiglione: "Nei mesi drammatici delle guerre in Europa e in Medio Oriente - spiega - siamo molto preoccupati anche per i gravi problemi della nostra Regione, a partire dall'incombente minaccia del rigassificatore fino alle irragionevoli scelte politiche del Governo regionale negli ambiti ambientale sanitario ed economico".

"Come cittadini sentiamo il dovere di partecipare al dibattito politico per contribuire a una netta modifica degli indirizzi fin qui seguiti e per sollecitare una più ampia partecipazione della Collettività tesa ad avviare un nuovo modello di sviluppo" ha aggiunto infine Pongiglione.