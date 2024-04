Psr, dalla Regione 38 milioni. Mai (Lega): "Serviranno per sentieristica, acquedotti e strade dell'entroterra"

"Esprimo tutta la mia soddisfazione per i 38 milioni di euro, resi disponibili con una delibera di giunta, in seguito a riduzioni, revoche, rinunce, che potranno essere utilizzati per rifinanziare diversi bandi nell’ambito del Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR)".

Ad affermarlo in una nota è Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria, che spiega: "Queste risorse andranno a sostenere investimenti nella creazione e nello sviluppo di agriturismi, acquedotti, fognature, illuminazione e strade, infrastrutture turistiche, ricreative e culturali, patrimonio naturalistico, prevenzione incendi boschivi, ripristino danni da calamità, sentieristica, investimenti nelle aziende agricole e sostegno ai giovani agricoltori".

"Molto importante l’incremento sulla misura 4.3, pari a oltre 12 milioni, che finanzia strade di accesso a terreni agricoli e forestali, acquedotti, piccoli invasi e vasche di accumulo con funzioni antincendio e irrigue - aggiunge - Ricordo che proprio grazie a questa misura in passato abbiamo finanziato 47 interventi in Liguria, tra i quali, nel savonese, gli acquedotti di Ortovero e Pogli, Onzo, Murialdo, Magliolo, Zuccarello, Cairo Montenotte, Vendone, Castelbianco, Casanova Lerrone. Fondi utilissimi per aziende, consorzi, comuni e per aiutare i nostri giovani agricoltori ad avviare le loro attività".

"Grazie al vicepresidente della Regione Alessandro Piana per l’ottimo lavoro svolto" chiosa Mai.