Santi sul traffico a Savona: "L'Amministrazione fa tutto al contrario, prima chiude le vie poi si fa il piano del traffico"

L'amministrazione Russo procede con la raccolta dei dati per l'elaborazione del Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile) ma da parte dell'opposizione arrivano critiche sulle modalità di gestione del "caso" traffico.

Ad essere contestata è soprattutto la chiusura di alcune vie, come il tratto di Corso Italia tra via Battisti e De Vegerio, che per l'opposizione sarebbe stata fatta senza avere dei dati scientifici.