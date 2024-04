Pietra, svelato il progetto di riqualificazione degli ex cantieri Rodriquez. De Vincenzi: "Condivisa con la cittadinanza la nostra visione" (FOTO e VIDEO)

C'era grande attesa a Pietra Ligure per la serata dedicata alla presentazione del progetto di riqualificazione dell’area degli ex cantieri navali Rodriquez: a confermarlo la nutrita partecipazione all'evento tenutosi nella cornice del cinema teatro Moretti.

“Una serata davvero importante per Pietra Ligure - ha dichiarato il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi - Come ci eravamo impegnati a fare, in maniera del tutto trasparente e immediata, presentiamo e condividiamo con la cittadinanza gli indirizzi progettuali attuali e la nostra visione in merito all’area dei cantieri. Lo riteniamo un passaggio fondamentale e ci sembra giusto e corretto farlo adesso, prima della campagna elettorale. La riqualificazione di quest’area è un aspetto vitale per il futuro di Pietra Ligure e la nostra amministrazione ha sempre ribadito la volontà di portare avanti un processo decisionale trasparente e così abbiamo fatto”.

"Stiamo parlando di una proprietà privata che è stata venduta in parte dallo Stato e che lo Stato se l'è fatta pagare come si deve - ha aggiunto De Vincenzi - è chiaro che noi per andare avanti dobbiamo in qualche modo avere un accordo coi proprietari, differentemente non si può fare: anche a me piacerebbe fare solo spiagge, verde, alberi ma non si può perché il terreno non è nostro".

Sulle polemiche dei giorni scorsi, già definite "strumentalizzazioni elettorali", il primo cittadino ha commentato: "È abbastanza normale che avvengano". A seguire una riflessione su quanto presentato alla cittadinanza: "Io penso che sia l'unico sistema per riuscire a fare una riqualificazione vera di quell'area, differentemente non so come si possa pensare che con le cifre che sono state pagate si possa fare qualcos'altro".

In conclusione De Vincenzi ha ribadito come alcuni progetti trapelati anche sulla stampa non siano mai stato presi in considerazione dalle parti di Palazzo Golli: "Son progetti che in Comune a Pietra non sono mai arrivati, fanno parte di un concorso di idee che è stato fatto dalla proprietà e che sono stati resi noti nella zona di Bergamo (sede della proprietà ndr) da giornali locali. Su quei progetti non abbiamo mai discusso".

Assieme al primo cittadino sono intervenuti per la proprietà il Dottor Massimo Tivegna (consigliere delegato Polifin) e per la controllata Costim (gruppo industriale integrato nel settore dello sviluppo immobiliare e rigenerazione urbana che ha in capo lo sviluppo dell’aggiornamento dell’idea progettuale) l’Amministratore Delegato Davide Albertini Petroni. È stato invece l’architetto Stefano Boninsegna dello Studio GLA – Genius Loci Architects, ad illustrare il concept di “ChorusLife Pietra Ligure”: un progetto che mira a riqualificare le aree da tempo dismesse dell'ex cantiere navale.

“Il progetto di recupero degli ex Cantieri Rodriquez - ha spiegato l'architetto - si prefigge l’obiettivo di sviluppare un’area in cui le diverse funzioni (residenziale, commerciale, ricettiva, ricreativa e sportiva) siano collegate da una forte presenza di verde e materiali naturali. Immaginiamo un luogo che vada oltre il servizio per i diportisti, che sia vivo, gioioso, fortemente connesso con il mare e con gli abitanti di Pietra Ligure”.

Una progettazione che, come illustrato anche nel corso della serata, è sostanzialmente conforme ai parametri urbanistici del progetto approvato nel 2014: un intervento che prevede un investimento complessivo di oltre 150 milioni di euro (a tal proposito è stato evidenziato "con un importante indotto a favore del territorio") per la realizzazione di 11.000 mq di spazi verdi (pubblici e privati), 4.650 mq di spazio dedicato al wellness, 200 unità residenziali sviluppate su 17.900 mq, 2.300 mq di spazi commerciali, un albergo da circa 100 camere (affacciate sul mare e inserite in una grande area verde), 770 posti auto tra privati e pubblici e una marina da diporto privata con circa 500 posti barca totali, due aree dedicate ad attività ludico-sportive e un percorso dedicato a jogging, bike e skating.

Nel corso della presentazione è stato inoltre reso noto come verrà posta particolare attenzione alla sostenibilità ambientale: "Il progetto punta a raggiungere le certificazioni (LEED e WELL) legate ai singoli immobili e al nuovo quartiere che potrà contare su un hotel 4 stelle che, insieme alle residenze e all’edificio polifunzionale, offrirà una migliore qualità della vita, grazie a splendidi affacci verso il mare e il parco urbano arricchito di servizi sportivi e legati alla ciclabilità, oltre ad ambienti personali di design - si legge nella nota stampa inerente il progetto di riqualificazione - L’area wellness dedicata alla cura e al relax prevede la realizzazione di una esclusiva SPA – unica nel suo genere nel ponente ligure – che mira a essere un punto di riferimento non solo per la città, ma anche per un segmento turistico che, sempre più, cerca destinazioni ed esperienze capaci di coniugare natura, enogastronomia e benessere".

Il consigliere delegato di Polifin Massimo Tivegna, che ha portato i saluti della famiglia Bosatelli, proprietaria dell’area, ha commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con il Comune di Pietra Ligure nella realizzazione di questa iniziativa di rigenerazione, che restituirà alla città un’area che è stata inaccessibile per decenni, trasformandola in un polo urbano di integrazione e benessere cittadino”.

“Ringraziamo il Sindaco De Vincenzi per avere voluto questa occasione di dialogo e confronto - ha invece fatto sapere Davide Albertini Petroni, amministratore delegato di Costim - “ChorusLife Pietra Ligure” vuole contribuire alla crescita della città come destinazione di grande vocazione turistica e culturale, creando un nuovo tipo di ‘villaggio urbano’, che abbracci principi umanistici e sostenibili, vivibile tutto l’anno con servizi e attività culturali e sociali. Una visione urbanistica contemporanea – che è nel DNA dei progetti targati ChorusLife – e in linea con i criteri di progresso europei”.

Per quanto quella di stasera non fosse un'assemblea pubblica, il colpo di scena finale lo ha riservato il consigliere di minoranza Mario Carrara che già nelle fasi antecedenti la presentazione aveva distribuito all'esterno del teatro alcuni volantini di contestazione sul futuro degli ex cantieri. Carrara ha prima tentato vanamente di innescare un dibattito con il sindaco, dopodiché è salito sul palco provando a esporre le sue ragioni e ribadendo la propria contrarietà all'opera poco prima presentata.

La mossa a sorpresa del consigliere di minoranza (e candidato sindaco pressoché certo della lista che si opporrà a quella guidata da De Vincenzi, anche se ancora manca l'annuncio ufficiale ndr) ha dapprima spiazzato e poi diviso i presenti: c'è chi ha lasciato la sala e chi invece si è fermato ad ascoltare le considerazioni dell'esponente d'opposizione.

Un finale inaspettato ed acceso, con una coda rappresentata dai capannelli e dalle discussioni all'esterno del teatro pietrese, non proprio in linea - senza entrare nel merito della diatriba - con una serata di gala per il futuro di aree che da troppo tempo giacciono abbandonate a pochi passi dal centro di una città che fa del turismo il suo core business.