Pietra, irrompe Carrara nella serata dedicata al futuro delle ex aree Rodriquez: "Contrari al cantiere riempito di cemento"

Che la tematica legata al futuro delle aree degli ex cantieri Rodriquez a Pietra Ligure fosse cara al consigliere di minoranza Mario Carrara era noto da tempo. Difficile però ipotizzare che la serata di presentazione del progetto di riqualificazione degli ex cantieri potesse rappresentare per l'esponente di opposizione l'occasione per una vera e propria presa di posizione contro il progetto di restyling ipotizzato dalla proprietà in accordo con il Comune.

E invece così è stato, con Carrara letteralmente "entrato in scivolata" quando sulla serata del teatro Moretti stavano scorrendo i titoli di coda. L'esponente di opposizione, che già nelle fasi antecedenti la presentazione aveva distribuito all'esterno del teatro alcuni volantini di contestazione sul futuro degli ex cantieri, ha prima tentato vanamente di innescare un dibattito con il sindaco dopodiché è salito sul palco provando a esporre le sue ragioni e ribadendo la propria contrarietà all'opera poco prima presentata.

"Per coprirmi hanno messo anche la musica a manetta perché io non potessi parlare - ha dichiarato a caldo il diretto interessato - ho parlato e ho detto le cose come stanno, non le cose come vorrebbe De Vincenzi, perché noi siamo contrari al cantiere riempito tutto di cemento. Abbiamo bisogno di aree per servizi, di verde e di parcheggi, non abbiamo bisogno del porto e non abbiamo bisogno del cantiere: abbiamo bisogno di 600 metri di spiagge. Il cantiere serve per la città che c'è, non per i comodi dei costruttori".

La mossa a sorpresa del consigliere di minoranza (e candidato sindaco pressoché certo della lista che si opporrà a quella guidata da De Vincenzi, anche se ancora manca l'annuncio ufficiale ndr) ha dapprima spiazzato e poi diviso i presenti: c'è chi ha lasciato la sala e chi invece si è fermato ad ascoltare le sue considerazioni. Un finale di serata che ha portato con sé strascichi polemici che difficilmente si esauriranno in tempi brevi.