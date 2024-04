Elezioni Albenga '24, il candidato Riccardo Tomatis a Leca: "Incontro molto partecipato"

Ha infatti affermato il sindaco uscente: "Tra gli interventi che stiamo portando avanti mi preme sottolineare quello della messa in sicurezza di Regione Bra: come è stato fatto per Strada Cantone e Praie, recentemente riasfaltate, interverremo in maniera importante e decisiva anche su questa via. Inoltre - annuncia il sindaco - verranno posizionate telecamere di videosorveglianza, laddove non presenti, e ripristineremo quelle già esistenti. Come richiesto da molti residenti, e con il supporto della polizia locale, contrasteremo il fenomeno di chi parcheggia in maniera indiscriminata e lo faremo anche attraverso azioni di sensibilizzazione dei cittadini".

Uno dei temi più discussi è stato il senso unico in via Carducci voluto per questioni di sicurezza. "La strada in quel punto è particolarmente stretta e con una scarsa visibilità e per questo abbiamo voluto sperimentare il senso unico in quel tratto di strada. Ovviamente, a seguito di una sperimentazione che durerà sei mesi, saranno fatte le valutazioni del caso" ha precisato l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci.