Albenga, vandalizzata ancora la scuola di via degli Orti: colpiti refettorio e mensa. Bambini a casa alle 13

La scuola di via degli Orti ad Albenga presa di mira dai vandali: a pochi giorni dal raid nella sezione materna (leggi QUI), questa volta sono stati colpiti refettorio e mensa. Per questo motivo, oggi (16 dicembre) non sarà garantito il servizio mensa.

Nel messaggio inoltrato dalla scuola alle famiglie si legge: “Gli atti vandalici hanno reso inagibile il locale mensa e molte aule. Tutti i bimbi usciranno quindi alle 13 e non rientreranno a scuola”.

Questa mattina, all’ingresso nella sede scolastica, personale e genitori si sono trovati davanti a una brutta sorpresa. I vandali potrebbero aver agito nel fine settimana, approfittando della chiusura della scuola, danneggiando le scarpe antinfortunistiche del personale e imbrattando i tavoli su cui mangiano i bambini, oltre agli armadietti.

“Anche questa volta, l’entità del gesto compiuto farebbe pensare al gesto di alcuni ragazzini – dice il sindaco Riccardo Tomatis -, ma ogni atto vandalico va condannato e sono in corso gli accertamenti del caso da parte della polizia locale di Albenga”.

“Appena avuta la notizia questa mattina, siamo prontamente intervenuti affidando l’incarico di pulizia ad una ditta specializzata che sanificherà le zone interessate dall’atto – aggiunge -. Abbiamo inoltre verificato tutti i serramenti sebbene non parrebbe ci siano segni di effrazione. Potenzieremo sicuramente i controlli e i passaggi da parte degli agenti della polizia locale che stanno già indagando sui fatti”, conclude il primo cittadino di Albenga.