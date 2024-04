Grandi applausi per lo show cooking dello chef Francesco D’Amico (Foto e Video)

La quinta edizione della manifestazione dedicata alla cucina con i fiori, ideata e diretta dal giornalista Claudio Porchia, si svolta ad Alassio dal 12 al 15 aprile ed ha ottenuto un grandissimo successo.

La presidente di PromAzioni360, Loretta Tabarini - ideatrice e organizzatrice del concorso – è stata presente ad Alassio con una nutrita delegazione in rappresentanza della Valle Camonica e della Franciacorta, fra cui lo chef Francesco D’Amico che ha presentato un gustoso risotto con i fiori eduli e lo chef Francesco Luise, che ha fatto parte della giuria del contest riservato alle scuole alberghiere di Alassio, Biella e Clusane d’Iseo.

Il concorso "Un fiore nel piato" è riservato ai ristoratori delle province di Bergamo e Brescia organizzato da PromAzioni360.

Grazie ai video realizzati dal videomaker Massimo Cimiotti possiamo rivedere alcuni momenti particolarmente emozionanti dello show cooking dello chef Francesco D’Amico.

“Il nostro concorso – spiega Loretta Tabarini - impegna gli chef dei ristoranti delle province di Brescia e Bergamo nella ricerca e nella creazione di piatti a base di fiori eduli ed erbe spontanee del territorio, abbinati a vini bresciani. Le prelibatezze che sono nate dal concorso negli anni precedenti, hanno dimostrato come con questi semplici «regali della natura», miscelati ad ingredienti poveri e genuini o abbinati a materie prime sofisticate e ricercate, si possano formulare e proporre ricette non solo gustose, ma sane e intelligenti: veri capolavori di arte culinaria. Molti piatti proposti nei vari anni del concorso sono infatti entrati a far parte con pieno merito nei menu di ristoranti d’autore. Vorrei fare un ringraziamento particolare al Comune di Alassio e al direttore artistico Claudio Porchia per l'opportunità di partecipare a questo importante festival nazionale, che continua a crescere di anno in anno”.

Francesco D’Amico, 29 anni e originario della Valle Camonica. Partendo da una importante tradizione familiare nella ristorazione, ha frequentato l’ISS Olivelli-Putelli di Darfo Boario e completato il suo percorso formativo con esperienze all’estero e alla scuola Alma di Cologno. Ha lavorato e lavora in importanti strutture, come il ristorante “Bella Iseo” del Gruppo “Aglio e Oglio”, dove ha appreso la passione per i prodotti del territorio, fra cui i fiori e le erbe.