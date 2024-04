"Storie Andoresi", un successo: pubblico divertito davanti alle immagini degli eventi goliardici

Che sarebbe stato un evento divertente era già nelle premesse. L'ultimo incontro dell'ottava edizione di "Storie Andoresi" ha strappato tanti sorrisi al pubblico, riportando alla memoria operazioni goliardiche con risvolti benefici e divertenti trasferte promozionali a favore di Andora. Gli assessore Maria Teresa Nasi e Monica Risso, sono riuscite a raccogliere molto materiale consegnato dai cittadini..

Il pomeriggio si è aperto con la proiezione dei Calendari Perazzi, ideati da Giorgio Perazzi, realizzati con il prezioso aiuto del fotografo Nabi e di tanti Andoresi, alcuni di loro, volti noti di Andora presenti in sala: negli anni 90 si sono prestati a pose ironiche e divertenti (un calendario si chiamava "Nudi per l'Africa" a favore di una missione). Al di là dei sorrisi che volevano strappare, si trattava di calendari molto curati, con foto di alta qualità che ebbero molto successo. Una particolarità: erano calendari che partivano dal mese di agosto, per coinvolgere anche i turisti estivi in un anno di risate.

Nando Rizzo, che ha eseguito molti brani dal vivo, ha ricordato Connastock, la 24h musicale, organizzata dall'associazione Andora Alcolica, realizzata sulle alture di Conna che tanto successo ebbe fra i giovani e di cui sono state proiettate le immagini grazie alle foto di Flavio Denegri, fra gli ideatori dell'evento.

Uno spazio importante, hanno avuto anche le foto dei carri fioriti, realizzati ad Andora, per partecipare a carnevali importanti del Nord Italia, a Santa Maria Laversa, Ivrea, Bergamo, Loano e al Corso fiorito di Sanremo e Carnevale estivo Loano, ma anche le trasferte e Milano e sulla neve del Sestriere per promozionare Andora con la consegna di mazzetti di mimose con i numeri di telefono degli alberghi e degli stabilimenti Balneari Andoresi. Fra i protagonisti delle trasferte anche Nella Piccardo, in prima fila nelle sfilate o preziosa presenza in cucina per la manifestazioni gastronomiche. Un carro fiorito di Andora nel 2003, vinse la sfilata di Sanremo, seguita in diretta da Rai uno. Molti Andoresi in sala si sono rivisti in foto di repertorio e nei video, dove non sono mancati fotogrammi dedicati a Lino Giusto, ideatore di molte trasferite ed eventi.

In sala, grazie a Annamaria Maccaboni, sono stati esposti una selezione dei costumi indossati nei carnevali, realizzati con grande cura dalla signora Lina, con l'aiuto delle signore Carletta e Adriana. Ogni costume corredato dalle foto dell'evento e naturalmente dai tanti racconto dei protagonisti presenti in sala. Come sempre forte il ricordo di chi ha contribuito e magari oggi non c'è più.

"Perché 'Storie Andoresi' è anche questo - dice Maria Teresa Nasi - Un doveroso tributo ai ricordi, alla nostra cultura popolare locale che conquista Palazzo Tagliaferro e raccoglie il testimone di chi si è tanto impegnato nel passato per Andora e a cui siamo legati e grati".