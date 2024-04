A10, auto ribaltata tra Varazze e Celle: soccorsi mobilitati

Ancora un incidente stradale sulla A10. L'allarme è stato lanciato questa mattina attorno alle ore 11 nel tratto compreso tra Varazze e Celle, in direzione Savona.

Secondo quanto riferito, un'automobile si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Varazze, la Croce Verde di Albisola e le forze dell'ordine.

All'interno del veicolo coinvolto nell'incidente viaggiavano tre persone. Soltanto l'autista è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, mentre i due passeggeri sono risultati illesi e hanno preferito non essere trasportati in pronto soccorso. Per consentire le operazioni di sicurezza, la viabilità ha subito dei disagi.