Alassio, la minoranza chiede più aperture per lo IAT: "Chiuso nei festivi: inaccettabile per una città che vive di turismo"

Una mozione affinché l'Amministrazione individui la modalità e le risorse necessarie affinché l’ufficio IAT sia sempre aperto anche nei giorni festivi, durante tutto l’anno.

Questa la richiesta presentata dal gruppo di minoranza "Alassio di Tutti" e che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale del 24 aprile.

"Nelle scorse vacanze di Pasqua, con un certo stupore e dispiacere, turisti e operatori turistici hanno constatato la chiusura dell’ufficio Informazione e Accoglienza Turistica proprio nei giorni festivi" affermano i consiglieri Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola, Franco Polli.

"Siamo in questa situazione malgrado due delibere di giunta (rispettivamente del dicembre 2022 e del dicembre 2023) in cui si prevedeva prima l’affidamento a Gesco del servizio di front office dell’ufficio e poi lo stanziamento di 30mila euro per la copertura delle spese del personale da destinare a questo servizio" aggiungono.

"La nostra città deve assolutamente garantire ai turisti di trovare sempre lo IAT aperto, durante tutto l’anno a maggior ragione ora che sta per iniziare la stagione calda" concludono i consiglieri di opposizione.