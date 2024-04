Elezioni Cosseria, ecco la squadra del sindaco uscente Molinaro: "Idee e risorse nuove per affrontare le sfide che ci attendono"

"Sondando le opinioni fra i cittadini e riscontrando un generale apprezzamento, ho deciso di candidarmi per il terzo mandato nel Comune di Cosseria. L'esperienza maturata durante i 10 anni che stanno per concludersi è stata straordinaria. Ti permette di misurarti con le tue capacità e con la tua resistenza e resilienza nell'affrontare le varie dinamiche che quotidianamente si presentano durante l'Amministrazione di un Comune". Lo afferma il sindaco uscente di Cosseria Roberto Molinaro annunciando la sua nuova candidatura.

Nella squadra che supporterà il candidato sindaco entrano: Fulvia Tasca, casalinga, nata il 20/04/1977; Monica Ferrando, imprenditrice, nata il 16/02/1969; Fabrizio Bogliolo, dipendente pubblico come infermiere e membro attivo dell'associazione Guido Rossi, nato il 29/05/1973; Maurizio Merlano, già consigliere comunale durante il primo mandato di Molinaro 2014-2019, impiegato, nato il 07/11/1967.

Si ripresenteranno invece al fianco di Roberto Molinaro, sindaco uscente a tempo pieno e consigliere provinciale di Savona, nato il 22/05/1966: Tamara Urru, vicesindaco uscente, imprenditrice, nata il 31/12/1973; Roberto Oddera, assessore ai Lavori Pubblici uscente, direttore di stabilimento, nato il 25/06/1971; Diego Besio, pensionato, nato il 23/11/1962; Primo Mariotti, pensionato, nato il 18/05/1960; Rocco Narduolo, pensionato, nato il 01/03/1945 e Stefano Varalda, consigliere uscente ed ex assessore ai Lavori Pubblici nel primo mandato elettorale di Molinaro, impiegato, nato il 15/11/1972.

"Con l'apporto di nuove risorse e di nuove idee contiamo di poter affrontare le nuove sfide che ci attendono, con l'obiettivo principale che è quello di porsi il più possibile al servizio dei Cittadini e dell'Ambiente - conclude Molinaro - Non è un periodo molto roseo se si allarga il panorama sulla situazione mondiale sia per il pericolo incombente di estendersi delle guerre regionali, sia tutti i rincari dei costi delle materie prime e di quelli legati all'energia, dei problemi annosi legati alla Sanità e alle infrastrutture e ai gravi problemi sociali che ne scaturiscono di conseguenza. Nel nostro territorio, piccolo per dimensioni e abitanti ma non meno importante, cercheremo di proseguire al meglio il mandato amministrativo che ci accingiamo a chiedere agli elettori".