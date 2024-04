Quiliano, Fersini sul rigassificatore: "Progetto impossibile da accogliere, manteniamo unito e coeso il fronte del 'no'"

"In merito al progetto del rigassificatore ed all’avvio della consultazione pubblica relativa alla rivisitazione del tracciato a terra con la scelta del posizionamento definitivo dell’impianto PDE in area “Casina” e di tutte le opere sul territorio di Quiliano, siamo chiamati, come gruppo consiliare “Quiliano domani”, nella riunione del Consiglio Comunale di oggi, martedì 23 aprile, a dare il nostro parere in merito alle cosiddette “varianti” proposte dal Commissario".

Cosi commenta Rodolfo Fersini che prosegue: "Poiché più che di varianti si tratta di una serie di modifiche essenziali del progetto, riteniamo anzitutto che il margine di tempo assegnato per le osservazioni, inizialmente di 15 giorni poi prorogato di altri 15, sia assolutamente insufficiente per adempiere in modo compiuto agli approfondimenti necessari. Ribadiamo comunque, con assoluta fermezza, che lo spostamento del PDE alla “Casina” incontra la nostra totale contrarietà come pure tutto il progetto che continua ad essere impossibile da accogliere sia per la parte a mare che per quanto riguarda il percorso a terra".

"Ribadiamo la nostra disponibilità a mantenere unito e coeso il fronte del no sia per la parte che riguarda i privati e le associazioni, sia per l’attività del consiglio comunale tutto come è stato fino ad ora".

"Per quanto riguarda invece la nostra confluenza in 'Futura Quiliano' in vista delle elezioni amministrative di giugno, come candidato sindaco voglio riaffermare che questa linea di contrarietà netta all’intero progetto sarà ribadita con risolutezza e rafforzata in ogni modo consentito dalla legge. Nella malaugurata ipotesi che la procedura di VIA nazionale abbia esito positivo, confermiamo fin da ora la nostra ferma volontà di impugnare ogni atto amministrativo nelle sedi opportune", conclude Fersini.