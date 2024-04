Rigassificatore, il candidato Gilardi (Vado, Prima): "Condividiamo la posizione del commissario Gatto"

"La posizione del dottor Gatto, a tutela dei vadesi, è condivisibile e basata sul buon senso. Il progetto del rigassificatore a Vado, come abbiamo sostenuto dal principio, è mal concepito e mal pianificato. Il nostro giudizio sul progetto rimane negativo e condividiamo questa posizione con numerosi enti, associazioni e cittadini".

Lo afferma in una nota il candidato sindaco di "Vado, Prima!", Fabio Gilardi, in relazione a quanto il commissario prefettizio del comune vadese ha scritto al Ministero dell'Ambiente circa le modifiche e le integrazioni al progetto di riposizionamento del rigassificatore Golar Tundra nelle acque savonesi.

"Non si tratta di essere semplicemente 'contro', ma di valutare le azioni e le procedure adottate - continua Gilardi - Da quello che emerge dalle migliaia di pagine di documentazione tecnica presentate in risposta alle osservazioni e sulle quali si pretenderebbe una valutazione impossibile in 30 giorni, modificano il progetto in modo sostanziale, senza migliorarlo e confermando le criticità già da prima evidenti".