Deposito Gnl a Bergeggi, il Ministero concede una proroga al Comune: termine a giugno per i pareri

"Le suddette integrazioni documentali e progettuali del 11.4.2024 consistono in una cinquantina di documenti ed elaborati tecnici anche di complessa analisi e valutazione; tali informazioni tecniche, peraltro, avrebbero dovuto costituire parte integrante del progetto originario e, quindi avrebbero dovuto essere portate a conoscenza delle amministrazioni partecipanti al procedimento autorizzatorio sin dal momento di presentazione dell’istanza - veniva spiegato dal Comune nella missiva firmata dal sindaco Maria Nicoletta Rebagliati e dal responsabile del procedimento Paolo Not ed inviata ai Ministeri, ai diversi enti coinvolti e alla società Gnl Med - nonostante la portata delle suddette la richiamata nota MASE del 11.04.2024 non prevede una proroga del termine per rendere i pareri dei Soggetti interessati dalla Conferenza che, pertanto, resta stabilito per il 24 aprile 2024; tale termine, peraltro coincide con quello fissato per l’eventuale svolgimento della Conferenza dei servizi sincrona, che invece ai sensi del comma 6 dell’art. 14-bis dovrebbe essere successivo; le richiamate integrazioni documentali e progettuali, come detto, sono state comunicate solo in data 11.04.2024 e pertanto risultano acquisite dallo scrivente Ente ben 75 giorni dopo la richiesta formulata ed a soli 13 giorni dal termine per l’espressione del parere di competenza".