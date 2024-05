Celle 2024, ecco la lista "Rinascita" del candidato sindaco Luigi Bertoldi

A Celle Ligure è nata la lista "Rinascita" alla quale, per sorteggio, è assegnato sulla scheda elettorale il numero cinque. "Questo nome è stato scelto per evidenziare la necessità di una riscossa della moralità nella vita pubblica, resa più che mai necessaria dai recenti avvenimenti politici", spiega il candidato sindaco Luigi Bertoldi, già primo cittadino e insegnante in pensione.

Della lista fanno parte come candidati consiglieri: Sandra Alluto, commerciante e attiva nell'associazione "Equilibrio a sei zampe" a.p.s.; Chiara Bricchetto, docente e architetto; Luca Calcagno, studente di Ingegneria presso il politecnico di Torino e IPAG di Nizza; Pietro Corona, funzionario di banca in pensione; Luigi Gaetti, medico anatomo-patologo, già Vice Presidente della Commissione Nazionale Antimafia e Sottosegretario agli Interni; Martina Gaggero, studentessa dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova; Soana Margiocco, disegnatore elettromeccanico e guida escursionistica ambientale; Raffaella Petralìa, ex ispettrice del lavoro, con precedente esperienza quale assessore al comune di Celle; Giorgio Reineri, giornalista;Carla Venturino, assistente sanitaria consultoriale e di medicina scolastica presso Asl 2; Doris Zanatta, insegnante in pensione.

"Alla cittadinanza cellese proponiamo un metodo di lavoro diretto alla ripresa del paese, delle sue tradizioni turistiche e della sua antica beltà. Nell’ottica di queste finalità ci opporremo fermamente a ogni iniziativa che possa ulteriormente danneggiare il nostro paese come, in particolare, il progetto del Rigassificatore previsto tra Savona e Vado Ligure", commenta il candidato sindaco Bertoldi.