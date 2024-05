Quiliano 2024, presentata la lista "Progetto Comune" del candidato sindaco Isetta

Due gli assessori uscenti riconfermati: la vice sindaco Nadia Ottonello e Tiziana Bruzzone (non si sono ricandidati gli assessori Cinzia Pennestri e Silvio Pirotto) e quattro i consiglieri, il capogruppo Alessio Loi, Annalisa Baldi, Fabio Bazzano e Andrea Bruzzone. Sono sei invece i nuovi candidati.

"Mettiamo a disposizione dei cittadini elettori di Quiliano una lista strutturata che garantisce, competenza e rappresentanza del nostro territorio con un mix di continuità e novità. Nata per dare, fin da subito, continuità amministrativa e per consentire di portare a compimento i programmi e i lavori già avviati. La lista si presenta con lo stesso simbolo e con lo stesso modello organizzativo che in questi anni hanno garantito compattezza, autonomia decisionale, continuità, serietà amministrativa e buon governo della nostra comunità - ha detto il candidato Isetta - Abbiamo costruito un Progetto di Governo fatto di contenuti amministrativi ben definiti e condivisi. È stato e continua ad essere un nostro obiettivo quello di riconoscere il passato, gestire il presente, ma guardare anche al futuro con iniziative che valorizzino la tradizione, l’innovazione e il buon vivere della nostra comunità senza lasciare indietro nessuno. Attraverso un’attenzione particolare ai temi sociali, alle persone più in difficoltà, alla crescita culturale, alle tematiche scolastiche, allo sviluppo economico sostenibile con specifica cura ai temi ambientali".

"Il futuro, appunto. Ringrazio loro, tutti i componenti del Gruppo Allargato e quanti hanno lavorato e stanno lavorando per presentare nel territorio la nostra proposta: candidati, idee e progetti per il prossimo mandato amministrativo. Sono mesi che stiamo lavorando sul progetto di governo 2024/2029, anche attraverso l’allargamento dell’unico riferimento della Lista ovvero il Gruppo Allargato di cittadini che hanno aderito a “Progetto Comune” - ha proseguito il candidato alla carica di primo cittadino - Ci presenteremo con lo stesso simbolo e con lo stesso modello organizzativo che in questi anni hanno garantito compattezza, autonomia decisionale, continuità, serietà amministrativa e buon governo della nostra comunità. La lista è pronta e martedì 14 maggio la presenteremo ufficialmente. Ho piena consapevolezza che essere amministratori pubblici sia un impegno complesso e difficile, di grande responsabilità. Il mio proposito è quello continuare con la stessa serietà, disponibilità e determinazione che contraddistinto il mandato che si è appresta a chiudersi".

"Sono sereno e orgoglioso del lavoro fatto. L’esperienza maturata e la mia impostazione non mi permettono di fare promesse irrealizzabili. Per me la vita amministrativa è una passione. Sento ancora di poter dare molto alla comunità. I progetti da realizzare sono ancora tanti. Ma se cittadini mi riterranno di nuovo all’altezza sarò pronto a dedicare tutto me stesso in questa nuova sfida" conclude Nicola Isetta.

La lista dei candidati di Progetto Comune:

Alessio Loi, 31 anni. Capogruppo uscente. Laureato in Biologia, con approfonditi studi sanitari in materie inquinamento ambientale/salute;

Annalisa Baldi, 48 anni. Consigliera Comunale uscente, Diploma magistrale, insegnante di Scuola Primaria. Svolge volontariato nella Parrocchia di Valleggia, con particolare impegno sulle nuove generazioni;

Fabio Bazzano, 56 anni. Consigliere Comunale uscente. Diploma di ragioneria. Impiegato. Impegnato in ambito Sociale, Consigliere S.M.S. Montagna e S.M.S. Fratellanza Quilianese;

Andrea Bruzzone, 52 anni. Consigliere Comunale uscente. Diploma perito Elettronico. Tecnico verificatore di carrelli elevatori industriali. Impegnato in attivita Associative;

Tiziana Bruzzone, 62 anni. Assessore uscente con delega a Bilancio, Tributi, Patrimonio, Farmacia Comunale, Commercio e Sport. Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico "0. Grassi" di Savona. Pensionata, gia funzionario Agenzia delle Entrate;

Americo Di Giovanni, 49 anni. Già Consigliere Comunale. Direttore Tecnico Officina meccanica di precisione Mario Cagnone. Impegnato in attività Associative nella frazione di Cadibona;

Silvia Giusto, 42 anni. Laureata in Economia. Consulente del lavoro da 18 anni, con attività prevalente in materia fiscale. In contatto con piccole attività economiche, ogni giorno si interfaccia con la pubblica amministrazione;

Andrea Luvara, 67 anni. Esperienza maturata in ambito Sindacale, dell'associazionismo sportivo e nel terzo settore. Già amministratore degli Enti bilaterali dell'edilizia (scuola edile e cassa edile) Valleggino dal 1994. Ha seguito in ambito sindacale diversi settori. Attualmente coordinatore del centro Auser "Rocco Malacrida";

Rosella Milano, 62 anni. Vive a Roviasca dal 2007. Laureata in Scienze della terra. Lavora come guida ambientale escursionistica nel territorio della Provincia di Savona;

Giacomo (Mino) Minuto, 62 anni. Valleggino da generazioni. Pensionato. Da sempre impegnato in ambito sociale e sindacale, gia presidente della S.M.S Aurora di Valleggia. Ampio conoscitore di tutto il territorio comunale e delle relazioni sociali della nostra comunità, in particolare della borgata di Garzi;

Nadia Ottonello, 66 anni. Vicesindaco uscente con delega a Servizi Sociali, Cultura e Biblioteca, Ufficio Casa, Gemellaggi, Pari opportunità e Politiche giovanili. Pensionata, gia insegnante nella Scuola primaria "Don Peluffo" di Quiliano. Consigliere provinciale. Impegnata in ambito Associativo;