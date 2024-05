Consiglio regionale, Bozzano: "Dalla maggioranza un messaggio straordinario di compattezza"

"Il consiglio regionale di oggi ha confermato l'importanza che la giunta, guidata dal presidente facente funzione Alessandro Piana, prosegua il lavoro in attesa del ritorno del presidente Giovanni Toti. Un messaggio straordinario di compattezza arrivato da tutti i consiglieri e da tutti gli esponenti della giunta stessa, decisi a dare risposte concrete alle esigenze della Liguria. Il dibattito in aula ha dimostrato come anche l'opposizione, dopo una mattinata di confronto e di dialettica civile, abbia solo saputo scatenare una triste polemica su una questione procedurale (peraltro annunciata e condivisa) per infiammare e buttare in caciara il lavoro dell'aula. E' stata forse questa la più plastica rappresentazione della scarsità delle motivazioni di chi ha chiesto le dimissioni del presidente Toti. Richiesta che suona solo come il tentativo di rivincita dopo la pesante sconfitta subita e ancor più dopo che l'attività di governo del centrodestra in Liguria ha dimostrato, con la forza dei risultati, la buona scelta dei liguri. Maggioranza e giunta oggi hanno proprio ribadito di voler continuare a perseguire quei risultati. Che sono l'unico, vero interesse dei liguri".