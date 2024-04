Sonia Corbezzoli annuncia la sua candidatura con Luigi Tezel per la lista "Garlenda per tutti"

“Sono contenta di annunciare la mia candidatura con la lista ‘Scelta Civica - Garlenda per tutti’, credo fortemente nel progetto che abbiamo elaborato in questi mesi. È importante che l’Amministrazione comunale possa contare sulle voci dei giovani, sono convinta che la collaborazione tra generazioni sia la chiave per il successo e la prosperità” così esordisce Sonia Corbezzoli, nata in provincia di Milano 24 anni fa e, come dice spesso, è ‘Milanese di nascita ma Ligure d’adozione’.

Dal 2019 infatti lavora con un’azienda albenganese che si occupa di organizzazione eventi, la Strobe Srl, e si è trasferita in Liguria in via definitiva. Nel corso degli anni la sua posizione all’interno dell’azienda è cresciuta e ora occupa un posto dirigenziale all’interno della stessa. Tra i molti progetti da lei seguiti degni di nota ci sono sicuramente: la partecipazione all’ideazione dei Pacchetti Esperienziali di Albenga, il concerto di Mahmood a Loano, Garlendella a Garlenda, 'Notte Bianca' in diversi comuni della regione e ultimo, ma non per importanza, il coordinamento e la gestione dello Iat di Albenga.

Si occupainoltre da alcuni mesi del coordinamento della campagna politica di ‘Garlenda per tutti’. Negli anni ha viaggiato in tutto il mondo; raccogliendo esperienza, imparando dai virtuosismi esteri e riconoscendo invece gli errori da non portare nel suo paese. Nel 2022 si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il massimo dei voti, in ‘Linguaggi dei Media - Pubblicità’ con una tesi dedicata alla terra che l’ha sempre accolta: Il Turismo Esperienziale e il caso del Comune di Albenga. Nel 2023 frequenta un Master in Spagna dedicato a ‘Marketing & Sales’ dove elabora una tesi sul Turismo Italiano con un focus sul turismo ecosostenibile. È chiaro quindi comprendere come la sua vera passione sia il Turismo e come diquesta ne abbia fatto una vocazione.

“Quando ho parlato per la prima volta con Luigi, mi è stato chiaro fin da subito come per lui fosse fondamentale il risollevamento di Garlenda. Ne abbiamo discusso a lungo, arrivando ad elaborare una strategia per i prossimi 5 anni forte e funzionale allo sviluppo del paese” afferma Sonia Corbezzoli. “Il nostro obiettivo è quello di lavorare con le realtà locali, le associazioni e la comunità per creare qualcosa che sia realmente attrattivo per i turisti. Vogliamo davvero che Garlenda entri a far parte delle mete vacanziere più ambite, anche al di fuori della stagione estiva. Credo che l’esperienza che ho maturato in questi anni possa dare alla città la spinta di cui ha bisogno”.